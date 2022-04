Realizan plantón de solidaridad en apoyo al jefe de la Dircote

Decenas de ciudadanos expresaron su respaldo al jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) al general Óscar Arriola. Desde los exteriores de la institución alzaron su voz de protesta y participaron de un plantón solidario.

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry también expresó su respaldo a Óscar Arriola. "Tiene mi respaldo, pero que me siga capturando a los terroristas, que me siga luchando contra el terrorismo él y toda su gente. En ningún momento estamos a favor del terrorismo, no puede ser, menos estando yo de ministro, de ninguna manera lo voy a permitir" , sostuvo.

Como se recuerda el general Óscar Arriola reveló que la Policía Nacional del Perú (PNP) solicitó la detención preliminar del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por unas declaraciones del exsoldado del Ejército Eddy Villarroel Medina, conocido como 'Sacha', en las que lo sindica y vincula con la organización terrorista Sendero Luminoso en el VRAEM.