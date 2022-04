Alejandro Cavero plantea hacer un referéndum para acortar gobierno de Pedro Castillo

Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, arremetió contra el presidente Pedro Castillo e instó al Congreso a impulsar un referéndum para determinar si el país está de acuerdo o no con la continuidad del jefe de Estado.

“Lo que deberíamos plantear es un referéndum para que se largue este señor”, redactó parlamentario en sus redes sociales.

Este comentario se debió, a que el mandatario anunciará que presentará un proyecto de ley al Congreso para realizar un referéndum el día de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 sobre una nueva Constitución.

“Debo anunciarles que vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso, siguiendo el curso constitucional, para que en estas próximas elecciones municipales y regionales el Congreso apruebe este proyecto de ley para que, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está de acuerdo o no con una nueva Constitución”, mencionó desde Cusco.

"Es cierto que el Congreso de la República tiene en sus manos esta potestad, nosotros haremos llegar ese proyecto de ley que lo vamos a trabajar inmediatamente", agregó.

En caso haya nuevas elecciones

Como se recuerda, el congresista se refirió al tema de un eventual adelanto de elecciones generales en el país. Cavero indicó que no tiene temor si todo el Congreso tiene que irse. No obstante, afirmó que el parlamento no debe “permitir ser tomado como corresponsable de la crisis”.

“No hay ningún temor si nos tenemos que ir todos, pero de ninguna manera el Parlamento tiene que permitir ser tomado como corresponsable de la crisis que está pasando ahora ni dejarse jalar al pantano que nos quiere sumergir el mandatario, porque esta crisis política tiene nombre y apellido: el presidente Pedro Castillo y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón”, apuntó.

También, sostuvo que unas posibles nuevas elecciones no garantizan que las cosas mejores e incluso aludió que “de repente viene un gobierno peor que el de Pedro Castillo y un Congreso peor del que tenemos ahora”.