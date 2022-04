Aníbal Torres ofrecerá conferencia de prensa para dar detalles del proyecto de referéndum

La Presidencia del Consejo de Ministros informó que el premier Aníbal Torre​s, acompañado de su gabinete, brindará este lunes a las 14:00 horas una conferencia de prensa para informar lo debatido en esta última sesión extraordinaria realizada el día de hoy a las 8 de la mañana.



En esta reunión se tuvo como agenda evaluar el proyecto de ley de consulta popular para reformar la Constitución Política del Perú a través de una Asamblea Constituyente.



En esta no participó la ministra de Desarrollo e Inclusión Social y vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, debido a que se encontraba en una actividad protocolar en Villa María del Triunfo. Sin embargo, desde allí brindó su opinión: “Creo que hay un lema que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, no tengamos miedo a lo que el pueblo diga”.



Como se recuerda, Pedro Castillo anunció este último viernes que presentaría al Congreso un proyecto de ley para que en las elecciones regionales y municipales de este año se consulte a la población sobre la elaboración de una nueva Constitución.



“Vamos a hacer llegar un proyecto de ley al Congreso para que en estas próximas elecciones municipales y regionales, a través de una cédula, se consulte al pueblo peruano si está de acuerdo o no con una nueva Constitución”, dijo desde la ciudad de Cusco.