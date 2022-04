María del Carmen Alva: “El Ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso”

La presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, se pronunció a la prensa sobre la situación del Perú y el proyecto de ley anunciado por Pedro Castillo, en el cual se plantea someter a referéndum una Asamblea Constituyente para realizar una nueva Constitución, pese a que muchos especialistas han asegurado que esa propuesta sería inconstitucional.

“Primero, hay que ver qué remite [el Ejecutivo], para eso necesita de todos los ministros. Como ya lo han explicado hasta el cansancio los especialistas, ese es un tema que no está en la Constitución, es inviable, es inconstitucional, por lo tanto, si envían eso podrían ser pasibles de una denuncia constitucional”, refirió la presidenta del Congreso.

Más adelante, Alva señaló que, “dudo mucho que el canciller Landa firme ese proyecto de ley”.

QUIEREN CERRAR EL CONGRESO

Para la presidenta del Congreso, el objetivo que siempre hubo desde el Ejecutivo ha sido cerrar el Congreso. “Este tema es una distracción. Todos los temas del premier, que ahora es el operador político de Cerrón, Castillo, de todos, de decir todas sus opiniones desubicadas (...) él no es tonto, ese cuento nadie se lo cree. Acá nadie es ingenuo, desde el primer día que asumí la presidencia del Congreso sabía que el objetivo era cerrar el Congreso, ese siempre fue el discurso”, señaló Alva, quien dio estas declaraciones frente a la prensa.

CUESTIÓN DE CONFIANZA NO SE USA PARA “LO QUE SE LES OCURRA”

Alva también se refirió a la ‘bala de plata’ que tiene el Ejecutivo que es la cuestión de confianza, y dijo que esta herramienta no se puede utilizar “cuando se les ocurra”.

“Cualquier reforma constitucional parcial o total pasa por el Congreso, no existe Asamblea Constituyente. El tema de la cuestión de confianza, no se puede usar esta herramienta por lo que se les ocurra para cerrar el Congreso. Le digo a la población que no se deje engañar, este Ejecutivo siempre ha querido cerrar el Congreso, nunca ha querido gobernar con el Congreso, pese a eso no hemos sido obstruccionistas y le dimos el voto de confianza, porque sino hace mucho que el legislativo habría desaparecido. Si no hay Congreso no hay democracia”, enfatizó la presidenta del Parlamento.

Con información de Canal N.