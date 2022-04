Vivian Olivos: "Tenemos un presidente mentiroso, no hay ningún proyecto de reforma agraria"

La presidenta de la Comisión Agraria del Congreso de la República, Vivian Olivos, en entrevista con 2022 en 24 horas tildo al presidente Pedro Castillo de "mentiroso" y negó que haya un proyecto de reforma agraria presentando por el Ejecutivo ante dicha comisión.

"Tenemos un presidente mentiroso, porque no hay ningún proyecto de reforma agraria presentando desde el Ejecutivo, el (Pedro Castillo) no puede decir que ha presentado un proyecto cuando así no es", afirmó la congresista.

ANUNCIO DE SEGUNDA REFORMA AGRARIA FUE UN CIRCO

En esa línea, para Olivos el anuncio del presidente Pedro Castillo el pasado 03 de octubre juntamente con el entonces ministro de Desarrollo Agrario, Víctor Maita, de lanzar la segunda reforma agraria habría sido parte de un "circo".

"No hay que engañar a la población, y para mí es vergonzoso que una congresista le diga que es mentiroso".

Según la presidenta de la Comisión Agraria del Congreso, en dicha comisión habría 66 proyectos a favor del agro y de las cuales 6 ya son leyes