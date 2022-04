Humberto Acuña sobre Acuerdo Nacional: “No hay seriedad para sentarse en la mesa con el presidente”

El excongresista Humberto Acuña Peralta, en entrevista con 2022 en 24 Horas se pronunció ante el comunicado de Alianza Para el Progreso que anunció que no participará del Acuerdo Nacional convocado por el presidente Pedro Castillo y consideró que no habría seriedad desde el Ejecutivo para realizar dicho diálogo.

"La participación del Ejecutivo no es seria, no hay seriedad para sentarse en la mesa con el presidente de la República. El Ejecutivo se burló del Congreso, dijo que formaría una mesa de diálogo y no lo hizo", señaló Humberto Acuña.

Asimismo, Acuña señaló que desde la bancada de APP respaldarán la interpelación al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. "El vocero ha sido claro, la forma como ha respondido al cardenal Pedro Barreto y sus últimas participaciones no son correctas", dijo.

¿HUMBERTO ACUÑA SE REUNIÓ CON ALEJANDRO SÁNCHEZ?

Luego que el periodista Christopher Acosta difundiera en su cuenta de Twitter una fotografía en la que se observa al hermano de César Acuña, Humberto Acuña en compañía de Alejandro Sánchez, amigo del presidente Pedro Castillo y dueño de la casa en Sarratea, Humberto Acuña negó que la reunión haya sido pacata y señaló que solo fue un encuentro de casualidad entre paisanos.