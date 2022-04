Carlos Paredes: "Jefe del gabinete de asesores está inhabilitado para ejercer como economista"

El jefe de la unidad de investigación de la revista "Caretas", Carlos Paredes, explicó que sigue predominando el patrón de designar a funcionarios públicos cuestionados y se refirió al nombramiento de Luis Mendieta, el jefe de asesores del presidente de la República.

"Entre otras cosas tienen antecedentes por manejar en estado de ebriedad, es economista de profesión pero no puede ejercer su profesión porque no ha pagado durante muchos años la cuota mensual en su colegio profesional. No ha tenido antecedentes profesionales como gestor público o como asesor de un alto funcionario, no conoce lo que es la gestión pública", manifestó el periodista Carlos Paredes en entrevista con 2022 en Horas.

Paredes sostuvo que el mandatario Pedro Castillo está buscando un tipo de relación con una izquierda llamada más "progre", pese a que no sería del agrado de Vladimir Cerrón, pero se trata de una repartición de cuotas de poder.