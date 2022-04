Pedro Castillo: Alcalde de Moche hizo desplante a presidente durante evento de reconocimiento

Durante la ceremonia de reconocimiento realizada por el presidente Pedro Castillo a más de 500 burgomaestres por buenas prácticas, el alcalde del distrito de Moche (Trujillo, La Libertad), César Fernández Bazán, devolvió devolvió al jefe de Estado una placa que minutos antes le había entregado.

El incidente fue grabado por el propio Fernández Bazán, en el que se ve al mandatario con la disposición de saludarlo antes del desaire hecho por la autoridad del distrito de Moche.



En el video que fue subido a su cuenta de Facebook se le escucha solicitar “pistas y veredas” para su jurisdicción.

Posteriormente se apartó y fue invitado por personal de seguridad del Palacio de Gobierno a retirarse, mientras que el burgomaestre seguía relatando en el video lo que acababa de ocurrir.

"Le he devuelto al presidente Castillo el reconocimiento que para mi no me representa, no estoy para reconocimientos tontos, baratos, no estoy para ese show”, afirmó la autoridad edil.

"Cómo una persona que no ha hecho nada por el Perú va a reconocer a Moche que yo he hecho bastante. Los alcaldes que están ahí son títeres, pero Moche, no", continúo.

El accidentado sucedo se produjo la mañana de este martes durante la ceremonia de premiación Sello Municipal 2021, un reconocimiento del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a los municipios que impulsaron procesos de mejora en sus servicios públicos para la población vulnerable.