Patricia Chirinos insiste en renuncia de Castillo: "ningún cambio de Gabinete es positivo"

Inconforme. La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, señaló que un nuevo cambio de Gabinete Ministerial no será positivo para el Perú. Sus declaraciones las dijo ante un eventual reemplazo de todos los ministros, tras la reunión del Acuerdo Nacional.

En entrevista con RPP, la también tercera vicepresidenta del Congreso consideró que "el verdadero cambio" sería la renuncia de Pedro Castillo a la Presidencia de la República, decisión que "daría esperanza para todos los peruanos".

"Ya he sentado mi posición, no creo que ningún cambio de Gabinete vaya a significar un cambio positivo para el país. Esta sería la quinta vez. Hemos visto que cada elección del presidente es para peor. Es un Gabinete conformado por gente que no representa todos los sectores del país y que no es idónea", expresó.

BOLUARTE COMO SUCESORA

Para Chirinos, la vicepresidenta Dina Boluarte está "más preparada" y tiene "más criterio" para asumir el Gobierno y elegir un "Gabinete de ancha base" en una eventual renuncia del mandatario.