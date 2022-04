Cardenal Barreto: El problema no es solamente el presidente Castillo, también es el Congreso

El cardenal Pedro Barreto, declaró ante una entrevista para el diario La República, que la crisis política que enfrenta el Perú no se solucionará con cambios de ministros, sino con un cambio radical en la estructura en los poderes del Estado, tanto en el Ejecutivo como en el Parlamento y la ciudadanía.

El líder eclesíastico también señaló que cambiar ministros no sería la solución ya que el problema no es solamente el presidente Castillo, sino también el Legislativo y la sociedad civil. "Aquí estamos buscando una resurrección del país, no podemos estar en más o menos, es ahora o nunca. Dar ese salto cualitativo a una transformación de la política para que personas honestas puedan servir al pueblo que los elige", manifestó.

Añadió que "el Perú no puede esperar más" para que se realicen cambios en el mando del país desde todas las instancias, "poderes del Estado, los partidos políticos, las instituciones y las diversas religiones en el Perú".