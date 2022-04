Ejecutivo condena agresión sexual que sufrió menor de edad en Chiclayo

Al igual que la presidenta del Congreso, el presidente del Perú, Pedro Castillo, pidió al Poder Judicial que ponga todo el peso de la ley en contra de Juan Antonio Enríquez García (48), quién cumplirá prisión preventiva luego de ser acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una menor de 3 años de edad en Chiclayo.

El mandatario no dudó en utilizar sus redes sociales, para hacer sentir su malestar por este terrible hecho que no solo perjudica el estado de salud de la menor, sino que también a toda su familia. Castillo Terrones condenó la agresión sexual en contra de la niña además mencionó que este caso no debe quedar sin un castigo.

“Como Gobierno condenamos y repudiamos la agresión sexual que sufrió una menor de edad en Chiclayo. Este lamentable hecho no debe quedar impune. Nuestra solidaridad y todo el apoyo a la niña y su familia. Pedimos al Poder Judicial el mayor peso de la ley para el culpable”, manifestó en su cuenta de Twitter.

También desde el Ejecutivo han mostrado empatía en este caso y apoyarán a la familia en todo lo que necesite para que la menor se pueda recuperar prontamente. Sumado a ello, hicieron un llamado a luchar contra la violencia hacia las niñas y niños del país.

“Garantizamos la ayuda necesaria para la rehabilitación y el tratamiento integral de la menor. Llamamos a la unidad como país, para trabajar juntos contra la violencia y en favor de los derechos y cuidados de nuestras niñas y niños”, manifestó.

Cabe resaltar que la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Diana Miloslavich ya se encuentra en Chiclayo para verificar que se cumplan todas las investigaciones de este caso, además de estar junto a la familia de la menor y ayudarlos en todo lo que necesiten.

Marchas en apoyo a la menor

En las últimas horas ha habido manifestaciones en donde cientos de ciudadanos indignados se reunieron en los exteriores de la Divincri de la Policía Nacional del Perú (PNP) de la ciudad de Chiclayo para exigir justicia por la niña de 3 años que fue secuestrada por Juan Antonio Enríquez García, de 48 años.

El día de ayer, miércoles 13 de abril, fue capturado este sujeto en una vivienda en construcción donde se halló a la menor dormida sobre unos cartones en el suelo y atada de los pies.

Tras la captura, el hombre fue llevado a la Divincri y la menor fue trasladada al Hospital Las Mercedes para recibir las debidas atenciones.

Se supo que en el teléfono celular de Enríquez García se habrían encontrado videos de connotación sexual en los que aparecería la menor, lo cual se sumará a las pruebas de la investigación.