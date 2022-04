Alejandro Muñante sobre adelantar elecciones: "Que se vayan todos no garantiza absolutamente nada"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre un posible adelanto de elecciones generales, luego que la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, dejara abierta dicha posibilidad, asegurando que en el Congreso "nadie se atrinchera a su curul".

En declaraciones para Canal N, el parlamentario explicó que lo dicho por Alva no significa que ella se muestre a favor de dicha medida, además, indicó que la única solución ante la crisis política que atraviesa el país es el diálogo.

"Lo que dijo María del Carmen Alva no fue para dar una solución. Nosotros no creemos que sea la solución, la solución es el dialogo, la concertación. El que se vayan todos no es una solución. Fíjense que en las sesiones del pleno hubo medidas con más de 100 votos. Que se vayan todos no garantiza absolutamente nada, no garantiza un mejor congreso ni un mejor presidente", dijo.

Interpelar a todo el Gabinete

Por otra parte, el congresista se refirió a las interpelaciones contra distintos miembros del Gabinete Ministerial, entre ellos, el premier Aníbal Torres. En ese sentido, Muñante confesó que ve con buenos ojos interpelar a toda la cartera de Ministros.

“Hay varias interpelaciones que se están presentado, al premier, al ministro del Interior, al de agricultura, básicamente a todos, entonces ¿por qué no interpelar a todo el gabinete en su conjunto?, nosotros vamos a promover la interpelación al premier para que asista al Congreso”, sostuvo.