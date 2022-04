Perú sufre caída estrepitosa en ranking de competitividad minera

Nuestro país descendió ocho posiciones en el ranking de los países y regiones ,más atractivas para los inversores de minería, ubicándose en el puesto número 42 entre 84 naciones.

La inestabilidad política, falta de garantías para los inversores y los conflictos sociales en el Perú han generado el retroceso por tercer año consecutivo del país, pese a ser potencia extractiva de metales como el cobre.

El exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio, expresó que el estado peruano no se está dando cuenta de haber reducido la proyección de inversiones en 15 % y que los principales proyectos estén siendo trabados y no respaldados. "La falta de apoyo político, las barreras burocráticas y la no priorización de una condición que el Perú tiene de ser un país forestal y minero no está siendo aprovechada", explicó.

En la región, Ecuador encabeza el ranking en el puesto 14, le sigue Colombia en la posición 18, Argentina en la posición 20 y Chile en la posición 30 mientras que Perú se aleja cada vez más.