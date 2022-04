Dina Boluarte: presidente Castillo no me ha comunicado intención de renovar el Gabinete Ministerial

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) Dina Boluarte, dijo que en la víspera se reunió con el primer mandatario de la República, Pedro Castillo Terrones, y él no le expresó su intención de recomponer el Gabinete Ministerial.

«Siempre el presidente de la República ha dicho que todos los ministros estamos en evaluación y es él quien toma las decisiones en el momento que las debe tomar. Yo ayer me he reunido con él y no me ha comunicado esa intención», señaló la funcionaria.

Congreso tiene una "agenda única"

Asimismo, llamó a la calma y mencionó que el equipo ministerial está trabajando para atender las necesidades de los peruanos. «Sabemos que la economía de nuestro país no es del primer mundo, tenemos que buscar, gestionar. Por favor, calmémonos todos», indico, informa Expreso.

Finalmente, dijo que el Congreso de la República debería ponerse a debatir los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, en lugar de tener como "agenda única" la vacancia del presidente Pedro Castillo o mociones de interpelación y censura contra los ministros.