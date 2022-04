Carlos Anderson a favor de adelanto de elecciones: "Lo que hemos tenido estos 8 meses no puede ser prolongado"

El congresista no agrupado, Carlos Anderson, reveló que respalda la postura de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien previamente declaró con énfasis que en el Legislativo nadie se "atrinchera" en su curul y, de ser necesario, estarían dispuestos a adelantar elecciones generales.

En declaraciones para Radio Exitosa, el parlamentario indicó que la grave crisis política que atraviesa el país amerita con carácter de urgencia un "nuevo comienzo".

“El país requiere casi volver a empezar porque lo que hemos tenido estos ochos meses en total y absoluto desgobierno no puede ser prolongado. El Perú está entrando en una zona muy pero muy oscura y no nos lo merecemos. Los ciudadanos no se merecen esto”, dijo.

Sobre designaciones en el Ejecutivo

"Acaban de nombrar como director en el Ministerio de Energía y Minas a alguien que tiene como experiencia haber manejado un mercado. Estamos destruyendo lo poco que hay de institucionalidad en el Perú, porque si no tienes a alguien con experiencia cómo le vas a dar un presupuesto gigantesco… […] Hay un grado supremo de irresponsabilidad por parte del Ejecutivo y no hay ningún espíritu de enmienda, eso tiene que cambiar", sostuvo.