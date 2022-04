Pedro Castillo: Cardenal Barreto afirma que hay signos de corrupción en el entorno del mandatario

Esta mañana, Pedro Barreto, Cardenal de Huancayo, dijo que existen indicios de corrupción en el entorno personal del presidente Pedro Castillo Terrones, y que, por ello, un importante sector de la población se siente defraudado al no ver cambios en la política.

“En este tiempo hubo comentarios negativos, muchos se sienten defraudados porque apostaron por un profesor rural con el que creíamos que todos podíamos aspirar a una nueva situación”, indicó el religioso durante las celebraciones de Domingo de Ramos.

“Pero hubo muchos signos de corrupción en su entorno, no solo del partido, sino en su entorno personal, el pueblo está cansado de las ambigüedades y de este uso del poder político para beneficios de grupos y no de la sociedad, la política es buscar el bien común”, agregó.

Personas con cuestionamientos

Por otro lado, Barreto Jimeno exhortó a los peruanos a unirse para rechazar categóricamente la violencia, en referencia a los recientes actos vandálicos registrados en el Centro de Lima, y apostar por una renovación en la política, donde no haya lugar para personas con cuestionamientos.

“Tenemos que uniros para que no entren delincuentes al ejercicio de la política, y digo delincuentes porque muchos están acusados de que no respetan a la mujer, ese es el clamor de la gente, los políticos tienen que ser personas honestas y servir, no servirse. Invoco a la sociedad se una por la paz y la justicia”, añadió.