Castillo: "Vamos a trabajar un proyecto para rebajar el sueldo a funcionarios, ministros y congresistas"

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que el Gobierno trabajará en un proyecto de ley para que el jefe de Estado, ministros, congresistas y otros funcionarios tengan una rebaja salarial. El mandatario indicó que esto buscará ayudar en las necesidades de la población.

"Vamos a trabajar un proyecto de ley para ver de qué manera los funcionarios, los ministros, empezando por la Presidencia de la República, nuestros hermanos congresistas, nos hacemos una rebaja del sueldo para que demos una muestra de eso para de alguna u otra forma para atender las necesidades del país", señaló durante la sesión del Consejo de Ministros en Huancayo.

Además, el mandatario aseguró que el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado la reapertura de la frontera de Tacna. Sobre ello, destacó que el Gobierno ha permanecido atento a la posibilidad de la reapertura de estos espacios "porque el país necesita tener este marco del desarrollo con los países vecinos".

CONDOLENCIAS

Durante su discurso, Castillo expresó sus condolencias a las familias de los ciudadanos que fallecieron durante las protestas. Asimismo, saludó el derecho a realizar manifestaciones "de la mejor manera, no tomando piedras, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma".

"Antes de emitir mis saludos permítanme expresar, una vez más, mis sinceras disculpas a esta tierra Wanka y al Perú si en algún momento ha habido una expresión mal entendida y vengo a decirlo hoy y lo haré siempre porque soy una persona que he nacido en un espacio donde (…) a nosotros nos ha costado esfuerzo salir adelante", indicó.

"Así como hoy hay compañeros manifestándose, como la CGTP, los maestros, los dirigentes, tienen las calles abiertas para manifestarse, los parques abiertos, porque eso es democracia. Queremos decirle al país que vamos a dejar a sentada una base de que en el Perú la libertad de manifestación es un derecho y no debe haber persecución", apuntó.