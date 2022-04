Jorge López: nuevo ministro de Salud trabajó para Cerrón y es investigado por delitos de Falsedad

Jorge Antonio López Peña, juró como nuevo ministro de Salud este miércoles, luego de la salida del cuestionado Hernán Condori. El médico cirujano se venía desempeñando como viceministro de Salud Pública desde el pasado 11 de marzo.

López Peña ha trabajado como director del hospital Carrión de Huancayo durante el mandato de Vladimir Cerrón. Al nuevo titular del Minsa se le conoce por ser una persona que tendría un alto grado de cercanía al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Además, según base de datos de la Cuarta Fiscalía Superior de Huancayo (Carpeta 521-2020), López Peña tiene una investigación abierta por delitos de Falsedad y grave Perturbación a la tranquilidad pública, informó el Consejo Privado Anticorrupción.

OPINAN EXMINISTROS SALINAS Y UGARTE

Respecto al nombramiento de López Peña, los exministros de Salud, Abel Salinas y Óscar Ugarte, señalan que con él, se trasluce la cuota de poder que el condenado por corrupción, Vladimir Cerrón, busca copar en el Minsa.

“La designación del nuevo ministro es sin duda similar al que hemos tenido con Hernán Condori (qué fue censurado por el Congreso), vienen de la misma cantera y no muestra la capacidad técnica y experiencia en gestión; y se trasluce como la cuota de poder del señor Vladimir Cerrón que está buscando copar el Minsa”, dijo a Gestión el exministro de Salud, Abel Salinas.

“El copamiento no puede estar orientado sino en dos cosas: una, en tratar de imponer algunas políticas trasnochadas de origen populista, no nos olvidemos que en su ideario él hablaba del médico del pueblo y otras ideas trasnochadas que no tienen ninguna viabilidad”, señaló.

“Pero, lo más grave es que al tratar de imponer ideas o ideologías en la salud, lo cual es muy grave porque no debería estar contaminada con política sino a la salud de los ciudadanos. El otro punto que me parece muy grave es que no vaya a ser que -tomando en cuenta los antecedentes que tiene el Gobierno Regional de Junín, al rededor de Cerrón y todas las acusaciones o juicios- se trate de convertir al Minsa en un bastión de la corrupción como se quiso hacer en el MTC”, agregó.

En tanto, el exministro de Salud, Óscar Ugarte dijo que, al ser alguien de confianza de Cerrón, “sigue el coteo”. Es decir, la reserva del puesto.

“No lo conozco. Lo que se sabe es que es alguien de confianza de Cerrón, y en ese sentido, sigue el coteo. Se prioriza el reparto de responsabilidades políticas en el Ejecutivo. Minsa sigue siendo una cuota de poder de Perú Libre, encabezado por Vladimir Cerrón”, señaló.