Diego Bazán alista proyecto que busca reducir los votos para vacancia presidencial

El congresista de Avanza País, Diego Bazán señaló que tiene planeado presentar un proyecto de ley que busca reducir el mínimo de votos requeridos para la vacancia presidencial. De modo que ya no sean 87, sino 78 la cantidad mínima para vacar a un presidente.

En entrevista con Canal N, el parlamentario indicó que previamente presentará la propuesta a su bancada, esperando poder contar con la aprobación y el respaldo de sus colegas.

"Está en mi agenda pedir una reforma al reglamento del Congreso y disminuir los votos necesarios para que ya no sean los 87 votos sino 78 los que puedan llevar a una vacancia presidencial. Está dentro de mis planteamientos presentárselo a mi bancada. Espero tener el apoyo de ellos y también de la mayoría parlamentaria", dijo.

Sobre nueva moción de vacancia

Por otra parte, Diego Bazán reveló que desde su partido no han conversado la posibilidad de impulsar una nueva moción de vacancia contra Pedro Castillo, sin embargo, señaló que los últimos hechos suscitados "son causales".

"No puedo decir eso porque no lo he conversado con mi bancada, pero particularmente, creo que se debe en algún momento y lo sucedido con la declaratoria de inamovilidad planteada por el presidente creo que sí es una causal. Hay incapacidad moral permanente de parte del presidente para seguir conduciendo el país", finalizó.