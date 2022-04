Roberto Chiabra: "Este es un Gobierno del pueblo que da medidas contra el pueblo"

Las últimas medidas implementadas por el Gobierno de Pedro Castillo siguen siendo objeto de críticas y cuestionamientos, principalmente, el anuncio de la inmovilización social obligatoria en las regiones de Lima Metropolitana y el Callao.

En esa sentido, el congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Roberto Chiabra, indicó que el actual Gobierno carece de prevención y de manejo de las situaciones, además, indicó que sus medidas solo traen perjuicios para la población.

"Ha tenido que suceder lo que hemos visto todos el fin de semana para que recién quieran reaccionar, y lo de hoy día, ¿era tan extrema la situación que se decreta como solución mágica que todos se queden en su casa?, entonces este es un Gobierno del pueblo que da medidas en contra del pueblo", dijo en entrevista para Canal N.

Sobre Gabinete

Asimismo, el parlamentario no tuvo reparos en criticar la labor del gabinete ministerial liderado por Aníbal Torres, añadiendo que no supieron tomar medidas para mitigar las repercusiones del alza del combustible. "Este gabinete no debió haber iniciado funciones", finalizó.