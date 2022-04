Carlos Anderson: "El presidente tiene que renunciar"

Luego de la reunión que sostuvo el presidente Pedro Castillo, con la Junta de Portavoces del Congreso, el parlamentario no agrupado, Carlos Anderson, criticó la actitud del mandatario y pidió que renuncie

"Lo creo, sinceramente, desde lo más profundo de mi corazón, es que el presidente tiene renunciar, no hay verdadero propósito de enmienda, y allí no ayuda a su gabinete porque la verdad es que hoy día he tenido toda la demostración de que es un gabinete con muy pocas luces, muy poco brillo, y bueno, personas así son muy serviles frente al poder, así que no me los imagino contradiciendo al presidente por más que alguna de sus ideas de repente no sean muy inteligentes", indicó.

El parlamentario también se refirió a las medidas concretas que se requieren para acabar con la crisis en el país, y señaló que no se deben dictar medidas aisladas, ya que no solucionan los problemas de fondo.

"Lo que se requiere realmente es que haya un Comité de crisis de parte del Ejecutivo y que trabajen todo un paquete de medidas que sea efectivo y que dé claridad a la ciudadanía de que hay alguien en control", señaló Anderson.