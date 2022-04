Torres: "Nosotros no tenemos oposición, el 99 % de congresistas está de acuerdo con el Ejecutivo"

Durante su participación en la reunión con la Junta de Portavoces del Congreso, el premier Aníbal Torres manifestó que el 99 % de congresistas está de acuerdo con el Ejecutivo, ya que llegan a acuerdos y según explicó solo se ha presentado un proyecto de ley para resolver los problemas que están hace más de cinco años en el país en donde estos generan inseguridad política y económica.

"Nosotros no tenemos oposición, por ejemplo, cuando se manifiesta un problema sustancial para la democracia, como el cierre del Congreso, el Ejecutivo no ha hablado del cierre del Congreso, no ha presentado una sola ley deduciendo cuestión de confianza", manifestó Aníbal Torres durante su intervención.

Además, sostuvo que se debe reducir a su máxima expresión la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la cuestión de confianza con el fin de restablecer la estabilidad política.