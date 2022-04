Callao: LAP recomienda a los pasajeros que tomen sus precauciones por toque de queda

Ante la medida que tomó el presidente de la República, Pedro Castillo, de que hoy 5 de abril fuera inmovilización por las protestas violentas que se vienen realizando en todo el país. Un equipo de Panamericana Televisión fue hasta el Aeropuerto Jorge Chávez para saber cual es panorama ante esta situación.

El aeropuerto sigue con sus actividades

Desde altas horas de la mañana se pudo observar a varios pasajeros que vinieron muy temprano para prevenir cualquier tipo de hecho que pueda suceder. La concesionaria Lima Airport Partners ha informado a todos los pasajeros que debido al Decreto Supremo 034-2022, el aeropuerto mantiene sus actividades operativas con total normalidad.

Sin embargo, recomiendan a los usuarios que se comuniquen con las aerolíneas para confirmar los vuelos además sugieren es que al acudir al Jorge Chávez deben portar con su pasaporte, boarding pass y su documento de identidad para que esto les sirva como un salvoconducto en caso sean intervenidos por las autoridades.

Los pasajeros toman sus precauciones

Hasta estas horas del día ha habido mucho movimiento y las personas mencionaron que para trasladarse desde su domicilio hasta el aeropuerto la tarifa de los taxis estaban muy elevadas.

“Yo vengo de Jesús María y me he traslado a través de taxi por aplicativo para llegar al aeropuerto y me ha costado 60 soles y estas muy caro porque normalmente me cobran 32 soles”, dijo una usuaria.

“Vengo desde SJL, tuve que pedirle a mi vecino que me devolviera mi carro porque no había otra forma de poder venir. Esta medida que tomó el presidente me ha tomado de sorpresa y eso me ha cambiado los planes”, mencionó un pasajero.

Se recomienda que, si tiene que viajar se comunique con la aerolínea, para saber si habido un cambio o reprogramación.