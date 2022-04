Paro de transportistas: Manifestantes declaran a las cámaras de Panamericana Televisión

Ante la tensión que se vive en el país debido al paro de los transportistas, equipo de Panamericana Televisión fue hasta Manchay ya que se reportó que algunos manifestantes cerraron las calles para evitar el paso del transporte público y de los autos particulares.

Como es posible que la azúcar suba de precio y el sueldo no suba, todos nosotros vivimos con 920 soles al mes y con 4.80 del kilo de este producto, uno no puede vivir. Como es justo que la gasolina este entre 20 a 25 soles y eso da pie a que los microbuseros suban el pasaje y eso no está afectando económicamente, dijo un señor.

Una ama de casa mencionó que algunos productos han subido estrepitosamente, el aceite esta caro, el arroz que costaba 3.50 ahora esta 4.80, con eso precios yo puedo cocinar para mi familia.

Otra manifestante dijo que todos los alimentos de la canasta básica han subido su precio como la cebolla, zanahoria, alverja, además del kilo de pollo y sustento que la mayoría de familias tiene entre 4 a 5 hijos y con lo que ganan no les alcanza para poder alimentar a todas sus familias.

Violencia contra los periodistas

Al mismo tiempo que estos manifestantes estaban reclamando al gobierno por sus necesidades, otro grupo, pero de vándalos, atacó al equipo de Panamericana Televisión con piedras y en eso apareció la policía lanzándoles bombas lacrimógenas para dispersarlos. Estas personas se escaparon hasta el cerro más cercano.

“Lo que queremos es que se baje todo lo que esta subiendo y no solo es aquí en Manchay sino a nivel nacional ya que todos estamos sufriendo una crisis económica muy difícil. Nosotros no vinimos en querer hacer violencia solo queremos que nos ayuden y hacemos este paro por el bien de todos”, dijo un manifestante

También el representante de este grupo mencionó que este paro lo harán hasta el día de mañana debido alza de los productos y gasolina que los esta afectando económicamente.

Cabe mencionar que este grupo de personas fueron los que tomaron las pistas y las cerró para evitar el libre tránsito de los automóviles y camiones, pero lo hicieron de una manera tan vandálica como reventar los neumáticos y esto solo ha traído problemas para los reales manifestantes y también para los ciudadanos que necesitan ir a trabajar.

Desmanes en otros puntos

También se reportaron ataques contra el transporte publico a tal punto que quemaron un bus en plena carretera, también se informaron de desmanes en el interior de país como Trujillo, Chiclayo, pero el más fuerte ocurrió en Ica en donde un grupo de vándalos quemó una cabina de un peaje.

Lo que se puede resaltar es que muchos de los manifestantes piden al gobierno que cambien la constitución del 93 porque muchas empresas están siendo beneficiadas con estas normas.