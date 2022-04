María Agüero de Perú Libre asegura que "no le alcanza su sueldo" de congresista

La congresista de Perú Libre, María Agüero, en un audio difundido, aseguró que el sueldo que cobra como parlamentaria no le alcanzaría para llevar una vida cómoda.

"Y con mucho gusto le voy a decir que el sueldo (de congresista) no me alcanza por todo el trabajo que tenemos por todos los compromisos que tenemos en el despacho, pero eso no es obstáculos para realizar todo el trabajo que nos comprometimos", aseguró la parlamentaria.

EXCONGRESISTA LEILA CHIHÚAN TAMBIÉN SE QUEJÓ DE SU SUELDO

Las quejas de la parlamentaria de Perú Libre, trae a la memoria las declaraciones de la excongresista de Fuerza Popular, Leila Chihuán, quién también aseguró que también se quejó del sueldo en el Congreso.

"He tenido una vida mucho más acomodada, mucho mejor de lo que gano en el Congreso", aseguró en aquella oportunidad.