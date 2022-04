Carlos Anderson sobre Hernán Condori: "Nunca debió ser ministro de Salud"

En entrevista con 2022 en 24Horas el congresista no agrupado, Carlos Anderson, se pronunció tras la censura del ministro de Salud, Hernán Condori, y consideró que Condori nunca debió ser titular de la cartera de Salud.

"(Hernán Condori) nunca debió ser ministro [...] No hay liderazgo en el sector Salud, el sector no es fácil", señaló.

DESIGNACIONES SON DECISIÓN DE PEDRO CASTILLO

En ese sentido Anderson, indicó que según el congresista de Perú Libre, Guido Bellido, las designaciones son decisión del presidente Pedro Castillo.

"Bellido dejó claro que al final todas las designaciones son decisiones de Pedro Castillo, dejen de señalar a Vladimir Cerrón", afirmó el parlamentario.

KELLY PORTALATINO VOCEADA COMO NUEVA MINISTRA DE SALUD

Tras la censura de Hernán Condori del ministerio de Salud, la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, es voceada para reemplazar a Condori. Para Carlos Anderson está posible designación sería "más de lo mismo".

"Espero que no, es más de lo mismo, pareciera que en la izquierda no existe gente capaz, y eso no es así", manifestó.