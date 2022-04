Alejandro Muñante sobre tercera dosis: “Los peruanos tenemos el derecho de transitar libremente”

Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, mandó un borrador de Decreto Supremo al premier Aníbal Torres y a su equipo de trabajo para que puedan volver a analizar las medidas sanitarias que se plantean en el Decreto Supremo 030-2022.

“Se puede optar por el uso de mascarilla en espacios cerrados. Nosotros lo que estamos proponiendo aquí no es que se acabe con la vacunación, creemos que los peruanos tienen el derecho de acudir a los centros de vacunación, pero de forma libre y voluntaria como lo establece la ley 31091”, manifestó.

“Pero de ninguna manera eso puede recortar sus derechos fundamentales como propone el actual decreto 030-2022", añadió.

De ese modo, la bancada señaló que esta medida no es muy buena ya que priva de algunos derechos fundamentales que tienen los peruanos y no es justo que por no tener la dosis de refuerzo uno no pueda ingresar a algún lugar privado o público.

“Los peruanos tenemos el derecho de transitar, de ingresar a las clínicas, a los colegios, notarías, bancos sin ningún tipo de restricción más que cualquier otro ciudadano y lo que hace este decreto es simplemente recortar los derechos fundamentales por no tener la tercera dosis”, puntualizó.

¿Medida por el vencimiento de vacunas?

También hizo hincapié que estas medidas que está tomando el Estado posiblemente sean para utilizar las vacunas que están a punto de vencerse.

“Si la motivación del gobierno es que se van a vencer las vacunas hasta hoy o mañana, los peruanos no pueden pagar con la restricción de sus libertades por esta mala gestión por parte del gobierno”, continuó.

La tercera dosis obligatoria desde mañana

Como se recuerda, la norma que regirá a partir de mañana 1 de abril dictamina que, todos los mayores de 18 años tendrán que tener en su carnet de vacunación, físico o virtual, su tercera dosis (refuerzo) para poder ingresar a un espacio publico o privado.