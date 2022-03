Marisol Pérez Tello: "El fiscal Pablo Sánchez podría investigar al presidente Pedro Castillo"

En entrevista con 2022 en 24 Horas, la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello explicó que el fiscal de la Nación Pablo Sánchez podría investigar al presidente Pedro Castillo y revertir el precedente tal cual como lo hizo Zoraida Ávalos en su momento.

"No le puedes decir a un país que voy a abrir investigación porque sospecho que hay indicios de un acto delictivo, pero no voy a investigar, voy a suspenderlo por cinco años, no puedes hacer eso, porque antes cuando no se hacía eso el Congreso tomaba fuerza y en una Comisión Investigadora hacía el control político ", explicó Marisol Pérez Tello.

Marisol Pérez Tello también mencionó que no cree que exista filtración de información por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), en relación al megaoperativo en el que los sobrinos del mandatario Pedro Castillo y Bruno Pacheco siguen sin ser ubicados, según la exministra de Justicia la filtración de información se estaría dando por parte del coordinador general de la Fiscalía, Omar Tello quien habría solicitado información que antes no pedía.