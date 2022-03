Bruno Pacheco: abogada asegura que exsecretario no se entregará a la justicia

Giuliana Quiñones, abogada del ex secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, aseguró que su defendido no se pondrá a disposición de la justicia, tras no haber asistido a dos citaciones realizadas por la fiscal Luz Taquire.

Luego de que se conociera que el Poder Judicial ordenó la detención preliminar del exfuncionario público y después de allanar su vivienda, la abogada consideró que habría una serie de irregularidades contra su defendido y, por tanto, el acusado por tráfico de influencias y organización criminal no acudirá. “Con esta detención preliminar, ¿qué se va a presentar?”, señaló.

Además, descartó que Bruno Pacheco, investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos, se acoja a la figura de colaborador eficaz, pese a que se encuentra con una orden de detención preliminar.

"Discúlpeme la expresión, pero mi cliente no es soplón de nadie, porque no ha cometido ningún ilícito (…) Tanto la fiscal como el juez Zavaleta han considerado mi número telefónico personal como si fuera el de Bruno Pacheco. Solicitan el allanamiento de mi vivienda, por eso exigiré mi derecho por abuso de autoridad", comentó en Exitosa.