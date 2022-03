Oscar Graham: “No hay la menor intención de privatizar Petroperú”

Oscar Graham, ministro de Economía y Finanzas, negó que el Estado haya querido quedarse con Petroperú, de acuerdo a una denuncia que hizo a través de sus redes sociales, el exgerente de la empresa estatal, Hugo Chávez.

"Quiero aclarar enfáticamente que no hay la menor intención de privatizar Petroperú. Es una empresa pública estratégica, es la empresa más grande del país. Por el contrario, todo el apoyo a la empresa estatal Petroperú", mencionó Graham

También informó que hubo una reunión entre la Junta General de Accionistas de la compañía, integrada por representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Energía y Minas, sobre todo para llegar en un acuerdo que no dificulte más esta situación que vive Petroperú y al final concordaron y la administración le dio todo su respaldo.

Otro punto que le preocupa al titular de la cartera, Óscar Graham es que no se ha podido conseguir la auditoría de sus estados contables y financieros, para saber cuales han sido los gastos y encontrar el porque esta empresa nacional ha llegado a esta situación tan grave.

Hugo Chávez acusa al titular del MEF de querer quebrar a Petroperú

Cabe mencionar que el ex gerente a acusado al ministro, Oscar Graham de buscar quebrar la empresa. “Estaba buscando que la calificadora de riesgo baje más su calificación. Está buscando que se elimine todas las líneas de crédito comerciales de Petroperú”, esto lo mencionó por la mañana ante los medios de comunicación.

A su vez, Chávez manifestó que el ministro de Economía debería ser cesado del cargo y que nadie lo obligo a renunciar.

“Yo me he retirado del cargo voluntariamente, a mí nadie me retiró. Por las discrepancias con el ministro de Economía. Ustedes saben que él publicó en Twitter que no respaldaba a Petroperú. Y Petroperú sin un respaldo de su ministro de Economía, que es accionista del 40 % de la empresa, es como si los accionistas de la Coca Cola, no los respalden”, añadió.