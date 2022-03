Defensor del Pueblo: Perú Libre y el Gobierno me califican como una amenaza y un peligro

En una amplia entrevista, el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, confirmó que dejará el cargo en los próximos días, pero recalcó que la institución no desistirá de trabajar en el marco constitucional. Asimismo, señaló que el presidente Pedro Castillo y el partido Perú Libre lo ven como una amenaza.

"El hecho es que la Defensoría del Pueblo es un órgano incómodo para aquellos que no cumplen con el marco constitucional. Yo soy un funcionario incómodo, desafortunadamente, para ellos", expresó en entrevista con el diario Correo.

Los tuits de Cerrón

"El propio líder del partido de Gobierno, el señor Cerrón, ha sacado varios tuits diciendo que yo he amenazado con quedarme. Es decir, para Perú Libre, para el Gobierno, yo soy una amenaza. Me califican como una amenaza, como un riesgo, un peligro", aseguró.

Gutiérrez Camacho dijo también que "no deberían estar tan asustados, pues yo sí cumplo con mi palabra y no estoy apegado al cargo, y porque no tengo ningún apetito de poder que no sea simplemente cumplir con mis competencias", destacó.

Defensoría sabe su trabajo

"No crean que por que yo me voy, la Defensoría se va a desinflar, se va a arredrar, porque los funcionarios que quedan – estoy muy convencido - conocen muy bien sus competencias, sus responsabilidades, la línea y, probablemente, el tono respecto al estropicio que vienen haciendo con la administración pública", agregó.