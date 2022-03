Vacancia Presidencial: legislador fujimorista Raúl Huamán afirma que votará en contra

El congresista de Fuerza Popular, Raúl Huamán Coronado, dijo que votará en contra de la vacancia presidencial en la sesión de este lunes 28 de marzo, asimismo, señaló que ante todo respeta la Constitución, que es la ley de leyes, y que el jefe de Estado fue elegido por cinco años y debe terminar su gestión.

“En primer lugar, yo soy respetuoso de las leyes, las normas. No en vano he pisado las aulas universitarias, he estudiado derecho y debo respetar lo que manda la ley, ante todo la Constitución, que es la ley de leyes. El señor presidente fue elegido por cinco años, entonces debe cumplir su mandato”, señaló.

Defiende a mandatario Pedro Castillo

Consultado que la moción de vacancia es constitucional y figura en la actual carta magna, señaló que no estaba al 100% de acuerdo con la misma. “Nos ha permitido vivir en paz más de veinte años, pero incluso las leyes son perfectibles, no son absolutas. Las personas vamos evolucionando”, explicó.

En otro momento, el legislador fujimorista defendió al presidente Castillo. “¿Quién no se equivoca en el mundo? Creo que ha reflexionado (…) Probablemente ya se está rodeando de mejor gente, gente capacitada, entrenada y con experiencia política, y tecnócratas”, puntualizó en una entrevista televisiva.