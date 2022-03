Pedro Castillo sobre el Perú vs. Uruguay: "me siento indignado porque nos robaron el partido"

El presidente Pedro Castillo no fue ajeno a la derrota de la selección peruana que ayer perdió 1 a 0 contra Uruguay en el Centenario de Montevideo. Sobre este penúltimo partido, de Eliminatorias, el mandatario criticó la polémica jugada del gol bicolor y manifestó su indignación hacia la terna arbitral.

“Tengo que decir al país que en la cancha donde están nuestros 11 hermanos defendiendo la blanquirroja, me siento un tanto indignado porque nos robaron el partido. En el fútbol hay que jugar bien”, criticó el mandatario en su visita a Ayacucho.

A dicha región, el jefe de Estado anunció que este año el Gobierno destinará cien millones de soles para la ejecución de obras de infraestructura para la distribución del gas natural de Camisea.

ABOGADO DEPORTIVO SE PRONUNCIA

Sobre esta polémica, Buenos Días Perú conversó con el experimentado abogado deportivo, Julio García, quien refirió que es deber de la Federación Peruana de Fútbol solicitar todas las grabaciones de imágenes del VAR con el fin de aclarar todo lo sucedido.

"Como hincha no me despeja todas las dudas, el engaño al ojo humano fue monumental, eso no deja de lado que en lo deportivo, hay que darle vuelta a la página. El VAR nos muestra otra imagen, nos lleva a la posibilidad de error. La Federación tiene todo el derecho y debería de pedir todas las imágenes del VAR y comunicarnos qué es lo que ha pasado", expresó.