Vacancia presidencial: "no se cuentan con los votos suficientes", dijo Lady Camones

La vicepresidenta del Congreso Lady Camones y congresista por Alianza Para el Progreso (APP), opinó que es importante que el presidente Castillo acuda a la citación del Congreso este 28 de marzo para explicar las graves acusaciones que pesan en su contra. “Que desvirtúe cada uno de los cuestionamientos que están pesando sobre él. Tiene la gran oportunidad, no solo al Congreso sino a la población, de darnos la seguridad que tenemos un presidente probo”, indicó la funcionaria.

NO HAY SUFICIENTES VOTOS PARA UNA VACANCIA

Añadió que no se cuentan con los votos necesarios para lograr la vacancia presidencial, pero lo principal es escuchar lo que el presidente tiene que decir. “Lamentablemente, no se cuentan con los votos para la vacancia. Si es que se comprobara que el presidente está cometiendo actos de corrupción, sería lamentable no conseguir los votos, pero primero tenemos que escuchar. Sería irresponsable decir ‘sí voy a votar a favor de la vacancia’ sin antes darle el derecho de defensa”, indicó la parlamentaria.

La funcionaria dio estas declaraciones durante su estancia en Huaraz, donde mostró su preocupación por el mal estado de una carretera en Áncash. Las obras de mantenimiento a cargo de una empresa china se encuentran paralizadas, por lo que pedirá explicaciones al Ministerio de Transportes.

Con información de Canal N.