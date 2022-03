Bruno Pacheco: no estoy asistiendo a Fiscalía porque el proceso es irregular

El ex secretario general del Despacho Presdencial, Bruno Pacheco, respondió porqué no ha acudido a las dos citaciones de Fiscalía de Lavado de Activos para que dé sus declaraciones. “No estoy asistiendo no porque no quiera colaborar, sino porque no está siendo regular los procesos”, dijo el ex funcionario a RPP.

También aseguró que no busca obstruir a la justicia al no presentarse. "No estoy obstruyendo a la justicia. Desde que comenzó el proceso he estado apto a colaborar, pero, lamentablemente, estoy siendo atacado por todos los lados, parece que hasta los fiscales están en mi contra porque no me dan la carpeta. Necesito las carpetas para poder llegar, de lo contrario, cómo voy a hacer mi defensa, si no tengo conocimiento de a lo que me están llevando", dijo durante una entrevista en RPP.

Según Pacheco, necesita el expediente fiscal, por lo que lo ha solicitado a través de su abogado, ya pagó por las tasas correspondientes, pero aún no se lo han entregado. Sin embargo, dijo que ha pedido la reprogramación por anticipado para tener las carpetas y llegar a colaborar con la Fiscalía.

DATOS

Bruno Pacheco renunció a su cargo de secretario General de Palacio de Gobierno tras los escándalos que lo vinculan con presunto tráfico de influencias en instituciones públicas y al encontrarse 20 mil dólares en el baño de su oficina en Palacio. Ahora es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y presunto tráfico de influencias.

Con información de RPP.