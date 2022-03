Según Martha Moyano, Fuerza Popular apoyará la censura contra Condori

El martes 22 de marzo diferentes bancadas parlamentarias presentaron la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori. El documento contó 33 firmas, pero ninguna de algún representante de Fuerza Popula​r y Perú Libre.

Sin embargo, esta mañana se confirmó que la bancada de Fuerza Popular avalaría la moción de censura contra el actual titular del Minsa. Así lo afirmaría la congresista e integrante de esta agrupación, Martha Moyano.

"No se trata de si uno firmó o no la censura, si la presentó o no, se trata de nuestra posición como bancada y nosotros no solamente hemos señalado que está lleno (el Gobierno) de muchas personas comprobadamente corruptas, sino que además tienen relación con el Movadef", aseguró.

PIDIÓ SU APOYO

El congresista de Avanza País Diego Bazán, quien dio la iniciativa a la moción de censura, había expresado su confianza y esperanza de que la bancada naranja votará a favor de dicha moción.