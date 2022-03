Adriana Tudela anuncia que presentará proyecto de ley para que Congreso se renueve cada 2 años

Presentaría el proyecto de ley en los próximos días y ratifica que el voto para las elecciones generales no debe ser obligatorio.

La legisladora de la bancada de Avanza País, Adriana Tudela, informó que en los próximos días presentará un proyecto de ley para que la conformación del Parlamento se renueve cada dos años. La congresista señaló que esta iniciativa forma parte de un paquete para una reforma política integral que también considera que el voto sea voluntario.



En una entrevista a Canal N, Tudela manifestó que dos años y medio sería el tiempo promedio para que los ciudadanos hagan una evaluación al trabajo de los parlamentarios y puedan “premiar al congresista que está haciendo bien su trabajo reeligiéndolo para completar su periodo o, de lo contrario, reemplazarlo con otra persona que esté más capacitada para ejercer la labor de representación”.



Además, señaló que realizará una propuesta para reformar el sistema electoral con el fin de que el Congreso abandone el sistema de representación proporcional y se use uno de representación uninominal.



RATIFICA SU POSICIÓN



Tudela Gutiérrez reiteró su posición a favor de que el voto en los comicios generales, regionales y municipales no sea obligatorio.

“Creemos que (voto voluntario) va a fortalecer la relación de presentación entre autoridades y ciudadanos. Cosa que no sucede hoy con el voto obligatorio”, afirmó.