Diego Bazán: "Yo tengo la confianza que Fuerza Popular se va a sumar a censura de Condori"

En entrevista a 2022 en 24Horas el congresista de Avanza País, Diego Bazán, señaló que aún tiene confianza en que la integrantes de la bancada de Fuerza Popular puedan firmar la moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori.

"Yo tengo la confianza que Fuerza Popular se va a sumar a censura de Condori", expresó el parlamentario.

En otro momento, Bazán dijo que, consideró que la postura durante la interpelación del cuestionado ministro Condori ante el congreso fue un acto de provocación y señaló algunos hechos del por que Hernán Condori debería de ser censurado.

"La explicación del agua arracimada no fue clara, luego exponer a una niña y no llevarla a un hospital y hacer todo un show [...] Y decir que la gente no se vacuna por qué no se ve la cantidad de fallecidos que antes, entre otros el señor sigue aplicando técnicas populistas", explicó.