Félix Chero desmiente que haya sido condenado a 8 meses de prisión efectiva

El sábado 19 de marzo, el abogado Félix Chero juró como el nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Ángel Yldefonso , quien recientemente fue interpelado por el Congreso de la República. No obstante, Chero Medina ya afronta cuestionamientos por defender a un sentenciado por violación y por una sentencia por patrocinio ilegal.

El magistrado brindó unas declaraciones ante el medio local Existosa, y aseguró que no cuenta con antecedentes penales y calificó de “irresponsables” a las personas que lo señalan como “condenado” por la justicia.

“Revísenme, yo no tengo antecedentes penales ni siquiera por matar una pulga, no tengo, eso es falso”, añadió.



El actual titular del Minjusdh tachó como falsa una presunta condena a ocho meses de pena privativa de libertad efectiva por presunto patrocinio ilegal en el 2018.



“Se ha dicho falsamente que me condenaron a ocho meses de prisión efectiva, eso es falso. Lo que se emitió fue una reserva de fallo de ocho meses suspendida. Una reserva de fallo es una sentencia no pronunciada”, agregó.



Sobre el condenado por violación a una menor de edad, especificó que defendió al ciudadano Segundo Miguel Quispe Astuchado “porque este era inocente”. “Este ciudadano vive feliz con la persona porque fue una relación sexual consentida y tiene un hijo con ella. Ese es un hecho cierto”, sostuvo.