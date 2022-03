Castillo sobre su presencia en debate de vacancia en el Congreso: Tengo que ir a donde me citen

Este mediodía, el mandatario Pedro Castillo respondió sobre si acudirá el próximo lunes 28 de marzo al Congreso, para brindar sus descargos tras la aprobación del debate de la moción de vacancia presidencial.

Durante una actividad en Lurigancho-Chosica, el presidente, consultado si asistirá al Hemiciclo, señaló: "Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro iré. No he venido a robar un centavo".

Acceso de la prensa estuvo restringido

Como se recuerda, el pasado 14 de marzo, se admitió a debate la moción de vacancia en contra el presidente Pedro Castillo Terrones. 76 congresistas votaron a favor, 41 en contra, 2 sin respuesta, 2 ausencias y 1abstención, informa RPP.

El jefe de Estado brindó estas declaraciones desde un megáfono tras inspeccionar un colegio. El acceso a la prensa estuvo restringido, colocaron un cordón policial a mitad de la cuadra de la escuela, los periodistas no se podían acercar.