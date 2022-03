Alberto Fujimori: abogado afirma que 'Mamanivideos' no afectarían restitución de indulto

Elio Riera, abogado del expresidente Alberto Fujimori ante el Tribunal Constitucional (TC), negó que el caso de los 'Mamanivideos' afecte el indulto otorgado a su patrocinado, pues no hay una sentencia sobre el tema, que indique que se cometió un delito al entregar dicha gracia.

"No tenemos una sentencia vinculada a los 'Mamanivideos'. Si nos ceñimos al principio de legalidad, no tenemos una sentencia condenatoria que pueda establecer que efectivamente tuvo carácter delictivo (el otorgamiento del indulto), eso no existe", dijo a RPP.

"Nosotros nos ceñimos a un pronunciamiento judicial donde se establece si existió o no delito, y en ese caso no lo hay", indicó. Dijo también que el fallo del TC "restablece el valor de un indulto que fue otorgado de una forma válida, coherente, dentro del procedimiento regular".

Los Mamanivideos

El indulto al expresidente Alberto Fujimori Fujimori habría sido uno de los ofrecimientos hechos a un grupo de congresistas liderados por Kenji Fujimori Higuchi para que voten en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2018.

Los supuestos acuerdos fueron denunciados por la bancada de Fuerza Popular, quienes presentaron como pruebas de las presuntas negociaciones una serie de videos y audios grabados por el fallecido congresista Moisés Mamani.