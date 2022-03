Eloy Espinosa-Saldaña sobre indulto a Fujimori: “vamos a ver qué dice la Corte Interamericana”

“Aquí el escenario no está resuelto. Vamos a ver qué dice la Corte Interamericana”, manifestó el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña, a un medio local, respecto al fallo del Tribunal Constitucional (TC) a favor de Alberto Fujimori.

“La Corte Interamericana (Corte IDH) puede dejar sin efecto fallos de las cortes supremas y tribunales constitucionales de toda América Latina. Está en sesión ahorita, desde anteayer hasta el 8 de abril y uno de los puntos de agenda es el caso Barrios Altos, justamente el caso Fujimori”, aseguró.

Por otro lado, aseguró que la Corte IDH intervendrá de algún modo respecto al indulto a Fujimori. “La Corte Interamericana ha dicho que han dejado de lado sus criterios y están diciendo que no se está cumpliendo su supervisión y cuando dice eso es que va a meter las uñas”, aseguró Espinosa-Saldaña.

"EL INDULTO NO ES UN ESCUDO"

El magistrado hizo hincapié que Fujimori podría regresar a la cárcel, incluso si se le concede el indulto, en caso que se le halle culpable en más delitos. “El indulto no es un escudo para que después de eso no me vuelvan a procesar y condenar, o para liberarme de las penas que me llevaron a la cárcel en cierto momento […] Si se comprueba que he cometido 5, 6, 7 delitos más, obviamente tienen que condenarme por eso”, explicó.

Con información de Agencia Andina.