Tregua o ultimátum: ¿Qué hay detrás del mensaje del presidente Pedro Castillo ante el Congreso?

Tras su presentación ante el Congreso, el presidente de la República, Pedro Castillo, habría apostado por una tregua con el Legislativo.

Sin embargo, tras las declaraciones del premier Aníbal Torres, luego del mensaje del mandatario ante el Congreso, pareciera que se trataría de un ultimátum.

"A última hora hemos decidido no anunciar (el adelanto de elecciones generales), mejor dicho el decidió no decirlo, ya que me dijo que vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso para corregir la inestabilidad política que existe, puede ser que podamos llegar a un acuerdo", dijo ante la prensa Aníbal Torres.

PRESENTACIÓN DE CASTILLO ANTE EL EJECUTIVO HABRÍA SIDO CALCULADO

Para el periodista Iván García, la presentación del jefe de Estado ante el Congreso fue un movimiento calculado del Ejecutivo para dar una última oportunidad al Parlamento.

"La presentación de Castillo es decir que la idea del adelanto de elecciones generales estaba inicialmente comprendida en su discurso, sin embargo, tras el pedido del mandatario se retiró para darle una última oportunidad a la concertación con el parlamento", explicó García.