Exministro Juan Silva considera que realizó una buena gestión

El extitular del ministerio de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, participó de la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento, quien lo citó para que dé sus explicaciones a razón de los cuestionamientos durante su servicio.



El exministro del MTC señaló que no era una obligación tener conocimientos específicos del sector ya que tiene experiencia en gestión y en el sector público. Argumentó que “la gestión es única” y que por ello, estaba capacitado para obtener el cargo. Además, agregó que “por eso he salido bien, incluso me han aplaudido”.

“A mí me estaban censurando sin haberme interpelado por temas adicionales y por eso renuncié”, añadió Silva Villegas.



NO LOS CONOCE

Por otro lado, negó conocer al dueño de la casa de Sarratea, Segundo Sánchez, o al empresario Zamir Villaverde. También, declaró desconocer a los sobrinos del presidente.



En ese mismo sentido, desestimó los testimonios hechos por Karelim López y que lo involucran.