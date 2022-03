Premier Torres sobre denuncias de Karelim López: “no la conozco ni me he dirigido a ella”

Polémica. Algunos medios de la prensa local han asegurado que la señora Karelim López habría informado a Fiscalía de Lavado de Activos que habría recibido presiones de un emisario a nombre de Aníbal Torres. Quien la habría visitado le entregó un borrador de un documento para denunciar a la fiscal Luz Taquire y al fiscal superior Rafael Vela, según informaciones periodísticas.

Ante estas declaraciones, el premier aseguró que no conoce a la lobbista. "Nunca me he dirigido a ella directamente ni por terceras personas. La Fiscalía debe esclarecer estas falsas imputaciones", dijo por medio de su cuenta de Twitter, además acusó a los ‘golpistas’ por inventar cualquier cosa para justificar la vacancia.

El presidente del Consejo de Ministros hizo un llamado a las fuerzas políticas para trabajar juntos y superar los principales problemas, dejando de lado los intereses individuales y de grupo por el bien del país. Estas declaraciones las dio durante su participación en la mesa técnica “Vías para el desarrollo territorial de Apurímac”.

DATOS

El pasado 26 de febrero, la empresaria Karelim Torres se acogió al procedimiento de colaboración eficaz, revelando a la Fiscalía que existiría una presunta organización criminal encabezada por el presidente de la República, la cual se habría infiltrado en Palacio de Gobierno.

Con información de Andina.