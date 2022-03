Carlos Anderson: "Si el movimiento es hacia el oficialismo, yo no quiero estar en Podemos Perú"

En entrevista con 2022 en 24 Horas, el congresista de Podemos Perú, Carlos Andersón, expresó que al ser parte de la bancada fue bajo la posición de ir hacia el centro, sin alienarse a nadie, por lo que ahora piensa su salida ya que no están yendo hacia el mismo rumbo.

"Siempre he tenido una posición crítica, he tenido una trayectoria sensata, nunca he sido un golpista", manifestó el parlamentario Carlos Andersón.

En otro momento el congresista Andersón sostuvo que le preocupa la cercanía con el poder del congresista Enrique Wong quien visitó seis veces el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según reveló una investigación del dominical Panorama.