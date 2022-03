Luciana LeÃ³n: difunden chats de WhatsApp que la involucran en favores y presiones a exfuncionarios

Han salido a luz reveladores mensajes vía WhatsApp de la excongresista Luciana León que serían pruebas suficientes, que tiene la Fiscalía, para acusarla ante el Congreso de la República por los delitos de organización criminal y peculado doloso. Esto, luego de reabrir otra investigación contra León, del 2015, por presentar desbalance patrimonial en su cuenta de ahorros.

En un reportaje, emitido por un medio de comunicación este domingo, se difundieron algunas conversaciones que Luciana León mantuvo con su esposo Augusto Narvarte en setiembre del 2017. En los mensajes se lee cómo León Romero solicita una cuenta con el fin de que le depositen 5.000 dólares.

Dichos chats, además, revelarían los favores y presiones que ejerció la exparlamentaria del APRA contra exfuncionarios ministeriales para ayudar en los contratos con autoridades del municipio de La Victoria quienes están involucrados con la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’.

Chats de Lucianita

“¡Ninguno, me muero! O sea, tu asistente se zurró en mis pedidos, en lo que te comprometiste con el alcalde, en su cara le dijiste que sí salían. ¡Que 55 lo manejabas! (…) Por favor, puedes hacer algo. Estoy afuera, te espero, no me quiero ir con esta angustia, Parece que los de abajo mandan y no el ministro. Me hacen eso y los boto”, se puede leer en uno de los textos enviados por León al exministro de Economía Alfredo Thorne.

Después, se difundió otros mensajes de Betsy Matos, exasesora de Luciana León, quien reprendió a Thorne por burlarse de ella. “Primero, me reuní contigo, comentaste que podía ser con excedente de ministerios; sin embargo, este funcionario come ca**. Mira lo que firma. Entonces, que no me pasee y sincérate pues. Deja de mecerme”, manifestó.

En otro chat, Luciana León y Augusto Narvarte hacían mención acerca del depósito de 5.000 dólares, pedido anteriormente, que ya fue realizado. “Betsy me cuenta: ya depositaron en la cuenta de la chaparra”, redacta la exparlamentaria. Con ese fin, su cónyuge respondió: “Le digo ¿5 chapitas? Borra, bebé”.

En relación con eso, hay otro recado donde Luciana León le pregunta a Narvarte si “puede volver a usar la cuenta de la chata”. “¿Amor, por qué transferencia? El que lo hace, deja huella. ¿Por qué no efectivo?”, menciona su esposo. León contestó: “Gringas, solo de 5, pásamela al toque, por fa”.

Con estas evidencias, la excongresista Luciana León, vuelve a estar en el ojo de la tormenta y todo parece indicar que la Fiscalía la citará en los próximos días para que haga su descargo