Alejandro Muñante: "El presidente no puede ponerle fecha al Parlamento"

Este viernes se confirmó que el primer ministro, Aníbal Torres, remitió un documento a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, solicitando que agende la presentación del mandatario Pedro Castillo ante el parlamento para el próximo |5 de marzo.

Dicho pedido de Castillo terrones no cayó nada bien al congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante. En entrevista con Mávila Huertas, el parlamentario aseguró que el presidente no está en posición de hacer dicho pedido a la presidenta del Congreso.

"Lo que no puede hacer en todo caso el presidente es colocarle una fecha al parlamento, porque no estamos ante una situación ordinaria, sino extraordinaria. La Constitución no establece que el presidente pueda fijar una fecha para hacer este acto de informe", indicó.

Maniobra política

Asimismo, el congresista calificó este pedido del mandatario como una estrategia para que el parlamento pierda interés en la vacancia. "Esto viene a ser sin duda alguna una maniobra política para desinflar los ánimos en algunos congresistas de llevar a cabo esta moción de vacancia", sostuvo.