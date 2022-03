Zamir Villaverde: "No le he dado ningún vehículo los hijos del presidente"

En entrevista con 2022 en 24Horas el empresario Zamir Villaverde García negó tener algún vínculo cercano con los sobrinos del presidente Pedro Castillo, tal como lo aseguró Karelim López ante la fiscalía, además negó que haya facilitado algún vehículo para los hijos del presidente Pedro Castillo.

"No tengo vínculos (con los sobrinos de Castillo), no le he dado ningún vehículo a los hijos del presidente, lo que he hecho es alquilar un vehículo", aseguró.

Cabe recordar que la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, ante la fiscalía sostuvo que el empresario Villaverde financiaba a los sobrinos de Pedro Castillo con vehículos entre otros.

En su defensa Villaverde señaló que el alquiler de la camioneta fue por días y se dio como empresario, en ese sentido negó que haya un contrato con el presidente Castillo.

CONOCIÓ A FRAY VÁSQUEZ, SOBRINO DE CASTILLO, EN CAMPAÑA

Zamir Villaverde conoció al Fray Vásquez, sobrino del presidente Pedro Castillo, durante la pasada campaña electoral, según dijo, Vásquez le dio la tranquilidad de que el presidente no iba a estatizar las empresas.