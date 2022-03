César Acuña: No se cumplen algunas causales para vacar al presidente Pedro Castillo

El ex candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, consideró que no se cumplen algunas causales, descritas en la Constitución, para poder vacar al presidente, Pedro Castillo.

“La vacancia de un presidente está escrito en la Constitución Política del Perú. Creo que ahora, conceptualmente, no hay motivo. No está dentro de la (causales) parte de la vacancia”, sostuvo categórico Acuña Peralta.

Que cumpla su periodo

Sobre la moción de vacancia presidencial presentada ante el Congreso de la República, refirió que no habría los votos suficientes para ello, y a lo que debe apuntar ahora el Gobierno de Castillo Terrones es terminar su periodo.

“Sabemos que es imposible, no hay los votos, no se lograría (…) Creo que todos debemos aspirar a que este Gobierno que ha sido elegido democráticamente se mantenga y que el gran ganador sea la población”, indicó.

Presentación de libro

El empresario hizo estas declaraciones en la región Arequipa, a donde llegó para la presentación de su libro “200 años, 200 rostros”, informa La República.